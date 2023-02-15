Іменини Христини у 2023 році: всі дні, коли Христя святкує День ангела

Не всім відоме походження імені Христі

Ім’я Христина — досить красиве та поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, звідки воно сталося, що означає, і коли всі Дні ангела Христини протягом року.

Значення імені Христина

Ім’я походить від давньогрецького слова "Христос" і буквально означає "посвячена Христу" або "імені Христа". У деяких мовах ім’я трансформувалося і отримало першу букву "к", — Крістіна. В українській мові воно зберегло первісну форму і звучить саме як Христина.

Також зустрічаються такі форми імені як Христя, Кристя, Крісті, Тіна, Кристунька, Христинка, Христена, Хрися.

Коли День ангела Христини?

Носії імені Христина святкують іменини менше десятка разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо їх по порядку:

19 лютого, — мучениця Христина Кесарійська (Каппадокійська);

26 березня — свята мучениця Христина Перська;

31 травня, — мучениця Христина Лампсакійська;

13 червня, — мучениця Христина Нікомідійська;

6 липня, — княгиня Христина Володимирська;

6 серпня, — мучениця Христина Тирська;

18 серпня, — мучениця Христина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами категорично не можна пускати на ганчірки старий одяг.