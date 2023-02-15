Именины Кристины в 2023 году: все дни, когда Христя празднует День ангела
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Не всем известно происхождение имени Христи
Имя Кристина, — довольно красивое и распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, откуда оно произошло, что значит, и когда все Дни ангела Кристины в году.
Значение имени Кристина
Изначально имя происходит от древнегреческого слова "Христос" и буквально означает "посвященная Христу" или "имени Христа". В некоторых языках имя трансформировалось и получило первую букву "к", — Кристина. В украинском же языке оно сохранило первоначальную форму и звучит именно как Христина.
Также встречаются такие формы имени как Христя, Кристя, Кристи, Тина, Кристунька, Христинка, Христена, Хрися.
Когда День ангела Кристины?
Носительницы имени Кристина празднуют именины менее десятка раз в году по церковному православному календарю.
Перечислим все их по порядку:
- 19 февраля, — мученица Христина Кесарийская (Каппадокийская);
- 26 марта, — святая мученица Христина Персидская;
- 31 мая, — мученица Христина Лампсакийская;
- 13 июня, — мученица Христина Никомидийская;
- 6 июля, — княгиня Христина Владимирская;
- 6 августа, — мученица Христина Тирская;
- 18 августа, — мученица Христина.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам категорически нельзя пускать на тряпки старую одежду.