Именины Кристины в 2023 году: все дни, когда Христя празднует День ангела

Не всем известно происхождение имени Христи

Имя Кристина, — довольно красивое и распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, откуда оно произошло, что значит, и когда все Дни ангела Кристины в году.

Значение имени Кристина

Изначально имя происходит от древнегреческого слова "Христос" и буквально означает "посвященная Христу" или "имени Христа". В некоторых языках имя трансформировалось и получило первую букву "к", — Кристина. В украинском же языке оно сохранило первоначальную форму и звучит именно как Христина.

Также встречаются такие формы имени как Христя, Кристя, Кристи, Тина, Кристунька, Христинка, Христена, Хрися.

Когда День ангела Кристины?

Носительницы имени Кристина празднуют именины менее десятка раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим все их по порядку:

19 февраля, — мученица Христина Кесарийская (Каппадокийская);

26 марта, — святая мученица Христина Персидская;

31 мая, — мученица Христина Лампсакийская;

13 июня, — мученица Христина Никомидийская;

6 июля, — княгиня Христина Владимирская;

6 августа, — мученица Христина Тирская;

18 августа, — мученица Христина.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам категорически нельзя пускать на тряпки старую одежду.