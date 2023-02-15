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Именины Кристины в 2023 году: все дни, когда Христя празднует День ангела

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Рассказываем про значение имени Кристина и когда у нее День ангела
Рассказываем про значение имени Кристина и когда у нее День ангела. Фото telegraf.com.ua

Не всем известно происхождение имени Христи

Имя Кристина, — довольно красивое и распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, откуда оно произошло, что значит, и когда все Дни ангела Кристины в году.

Значение имени Кристина

Изначально имя происходит от древнегреческого слова "Христос" и буквально означает "посвященная Христу" или "имени Христа". В некоторых языках имя трансформировалось и получило первую букву "к", — Кристина. В украинском же языке оно сохранило первоначальную форму и звучит именно как Христина.

Также встречаются такие формы имени как Христя, Кристя, Кристи, Тина, Кристунька, Христинка, Христена, Хрися.

Когда День ангела Кристины?

Носительницы имени Кристина празднуют именины менее десятка раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим все их по порядку:

  • 19 февраля, — мученица Христина Кесарийская (Каппадокийская);
  • 26 марта, — святая мученица Христина Персидская;
  • 31 мая, — мученица Христина Лампсакийская;
  • 13 июня, — мученица Христина Никомидийская;
  • 6 июля, — княгиня Христина Владимирская;
  • 6 августа, — мученица Христина Тирская;
  • 18 августа, — мученица Христина.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам категорически нельзя пускать на тряпки старую одежду.

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