Посадіть ці рослини у себе вдома і забудьте про конденсат та плісняву на вікнах: топ-3 вазона

Кімнатні рослини можна використовувати не лише для прикраси будинку

Цвіль виникає через прохолодні і вологі температури в будинку і може бути непривабливою, важковидаленою і навіть небезпечною для здоров’я, тому потрібно швидко усувати цю проблему, як тільки ви її помітили. Щобільше, що перевірених методів та засобів, які вам з цим допоможуть, існує чимало.

На додаток, як повідомляє видання express, є кілька кімнатних рослин, які можуть допомогти розв'язати проблему з пліснявою та конденсатом. Вони знижують вологість у приміщенні, яка є причиною цвілі, вбираючи вологу через своє листя. Що це за рослини – читайте далі.

Які кімнатні рослини найкраще видаляють плісняву в будинку

Лілія миру

Ця красива рослина, яку ще називають "жіноче щастя", відмінно вбирає вологу через своє листя. Ця кімнатна рослина любить тінь і добре росте при високій вологості, що робить його ідеальним вибором для місць, схильних до плісняви. Чим більшою буде рослина, тим ефективніше вона видалятиме цвіль.

Англійський плющ

Англійський плющ також є ефективним засобом видалення цвілі. На додаток, він один з найпростіших у догляді. Тримайте його постійно вологим, інакше його листя стане коричневим і обпаде, що знизить його ефективність. Головне не переливайте англійський плющ, тому що він не любить сидіти у сирому компості.

Пальми

Це екзотичне пишне листя не тільки прикрашає будь-яку кімнату, але й ідеально підходить для боротьби з пліснявою. Їхнє велике листя може поглинати вологу з повітря, а також може фільтрувати велику кількість різних забруднювачів. Їм потрібне світле становище, але вони також переносять певну міру сухості.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вивести плісняву з герметика у ванній кімнаті. В цьому випадку вам потрібний один популярний апарат, який легко придбати у будь-якій аптеці.