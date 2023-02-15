Можна обійтися без солі: п’ять простих способів видалити плями з одягу підручними засобами

Ці засоби точно є вдома у кожної господині

Жирні плями на одязі не така вже й рідкість. Наші бабусі радили нам посипати плями сіллю, щоб та ввібрала жир. Але є ще кілька підручних засобів, які допоможуть випрати ваш одяг.

На порталі УНІАН розповіли про те, як забрати жирні плями з одягу за допомогою підручних засобів. Вам знадобляться спирт, рідина для миття посуду, крохмаль, молоко, харчова сода та господарське мило.

Рідина для миття посуду

Миючий засіб для миття посуду ефективно видаляє жир не лише з тарілок або кастрюль, а й з одягу. Достатньо втерти в одяг кілька крапель миючого та залишити на 15-20 хвилин. Після цього випрайте одяг в машинці, не змиваючи рідину для миття посуду.

Харчова сода

Ця речовина є на кухні будь-якої господині. Сода підходить для видалення плям з делікатних та натуральних тканин, а також із штанів. Змішайте воду та соду в пропорції 1:1 і нанесіть на пляму. Через 30 хвилин протріть пляму ніжною зубною щіткою і змийте залишки засобу в теплій воді або випрайте в машинці.

Господарське мило

Господарське мило — ще один засіб, який ефективно видаляє плями з одягу. Замочіть річ у гарячій воді та ретельно натріть милом. Залиште принаймні на дві години і попрайте під краном або в пральній машинці. Цей спосіб ефективний проти свіжих плям.

Спирт та оцет

А ось високовідсотковий спирт здатний видалити навіть застарілі плями на одязі. Щоб посилити ефективність, додайте в ложку спирту кілька крапель оцту.

Одяг слід замочити у гарячій воді після чого вилити на пляму столову ложку спирту та залишити на 10 хвилин. Після цього річ потрібно випрати в машинці з додаванням рідкого порошку.

Слід пам’ятати, що спирт може зіпсувати такань. Тому перед нанесенням перевірте реакцію на непомітній ділянці одягу.

Крохмаль із молоком

Візьміть 4 столові ложки картопляного крохмалю і розведіть їх у 50 мл молока. Отриману суміш утріть у жирну пляму і залиште на всю ніч — за цей час крохмаль вбереться і підсохне. Вранці промийте пляму і випрайте річ під краном або в пральній машинці.

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