Іменини Марти у 2023 році: усі дні, коли Марта святкує День ангела

Є багато версій, звідки походить ім’я Марти

Ім’я Марта — давнє та красиве, хай і далеко не найпоширеніше в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я і коли всі іменини Марти протягом року.

Значення імені Марта

Є різні версії походження імені Марта, основна говорить, що воно походить від давньоєврейського імені Марфа, яке перекладається як "господиня" або "пані". Також є й арабська версія, згідно з якою ім’я могло з’явитися від "Маруфа", що означає "знаменита" чи "відома". Крім того, ім’я Марта могли давати слов’янським дівчаткам, народженим у березні (який російською звучить як "март").

Це ім’я поширене у країнах Америки, Середземномор’я, Західної, Північної та Східної Європи.

Зустрічаються також такі форми імені Марта як Марті, Мара, Мартуша, Марточка, Мартуля, Мартіша. Церковники використовують форму імені Марфа.

Прийнято вважати, що носії імені Марта наполегливі, цілеспрямовані, самодостатні, але водночас честолюбні і схильні до конфліктів.

Коли День ангела Марти?

Носії імені Марта святкують свої іменини 11 разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо їх:

19 лютого, — діва Марфа Азійська;

16 березня, — Марфа Коврова;

25 квітня, 17 червня, — Марфа Віфанська;

26 квітня, — Марфа Тестова;

22 червня, — Марфа Перська;

17 липня, — Марфа Антіохійська, Єдеська;

19 липня, — Марфа Персіянка, Римська;

3 вересня, — преподобна Марфа Дівєєвська (Мілюкова);

14 вересня, — Марфа Каппадокійська;

21 листопада, — преподобна Марфа Псковська.

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