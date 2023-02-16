Именины Марты в 2023 году: все дни, когда Марта празднует День ангела

Есть много версий, откуда произошло имя Марты

Имя Марта, — древнее и красивое, пусть и далеко не самое распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все именины Марты в течение года.

Значение имени Марта

Есть разные версии происхождения имени Марта, основная гласит, что оно пошло от древнееврейского имени Марфа, которое переводится как "хозяйка" или "госпожа". Также есть и арабская версия, согласно которой имя могло появиться от "Маруфа", что значит "знаменитая" или "известная". Кроме того, имя Марта могли давать славянским девочкам, рожденным в марте.

Это имя распространено в странах Америки, Средиземноморья, Западной, Северной и Восточной Европы.

Встречаются также такие формы имени Марта как Марти, Мара, Мартуша, Марточка, Мартуля, Мартиша. Церковники используют форму имени Марфа.

Принято считать, что носительницы имени Марта настойчивы, целеустремленны, самодостаточны, но в то же время честолюбивы и бывают склонны к конфликтам.

Когда День ангела Марты?

Носительницы имени Марта празднуют свои именины 11 раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим их:

19 февраля, — дева Марфа Азийская;

16 марта, — Марфа Коврова;

25 апреля, 17 июня, — Марфа Вифанская;

26 апреля, — Марфа Тестова;

22 июня, — Марфа Персидская;

17 июля, — Марфа Антиохийская, Едесская;

19 июля, — Марфа Персиянка, Римская;

3 сентября, — преподобная Марфа Дивеевская (Милюкова);

14 сентября, — Марфа Каппадокийская;

21 ноября, — преподобная Марфа Псковская.

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