Именины Марты в 2023 году: все дни, когда Марта празднует День ангела
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Есть много версий, откуда произошло имя Марты
Имя Марта, — древнее и красивое, пусть и далеко не самое распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все именины Марты в течение года.
Значение имени Марта
Есть разные версии происхождения имени Марта, основная гласит, что оно пошло от древнееврейского имени Марфа, которое переводится как "хозяйка" или "госпожа". Также есть и арабская версия, согласно которой имя могло появиться от "Маруфа", что значит "знаменитая" или "известная". Кроме того, имя Марта могли давать славянским девочкам, рожденным в марте.
Это имя распространено в странах Америки, Средиземноморья, Западной, Северной и Восточной Европы.
Встречаются также такие формы имени Марта как Марти, Мара, Мартуша, Марточка, Мартуля, Мартиша. Церковники используют форму имени Марфа.
Принято считать, что носительницы имени Марта настойчивы, целеустремленны, самодостаточны, но в то же время честолюбивы и бывают склонны к конфликтам.
Когда День ангела Марты?
Носительницы имени Марта празднуют свои именины 11 раз в году по церковному православному календарю.
Перечислим их:
- 19 февраля, — дева Марфа Азийская;
- 16 марта, — Марфа Коврова;
- 25 апреля, 17 июня, — Марфа Вифанская;
- 26 апреля, — Марфа Тестова;
- 22 июня, — Марфа Персидская;
- 17 июля, — Марфа Антиохийская, Едесская;
- 19 июля, — Марфа Персиянка, Римская;
- 3 сентября, — преподобная Марфа Дивеевская (Милюкова);
- 14 сентября, — Марфа Каппадокийская;
- 21 ноября, — преподобная Марфа Псковская.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам нельзя спать сразу на двух подушках.