"Рідна" зарядка для телефону зламалася: як вибрати правильну заміну

Оригінальні зарядні пристрої нерідко виходять з ладу або губляться, однак батарея телефону все одно потребує живлення, тому новий девайс доведеться придбати

В часи регулярних блекаутів українці сповна оцінили, наскільки важливою є регулярна наявність електроенергії та, відповідно, можливість безперебійно заряджати улюблені гаджети. На жаль, навіть досі ми припускаємося окремих помилок при цьому вельми простому процесі. Деякі із них стосуються навіть вибору самого зарядного пристрою — якщо він не є оригінальним та "рідним" для вашого смартфону.

На що варто звернути увагу, коли обираєте собі нову "зарядку", пише ресурс AndroidLime. Звичайно ж, використовувати інші блоки живлення та USB-шнури доводиться, але варто знати про певні нюанси, які можуть вплинути на якість заряджання і, як наслідок, батарею пристрою.

USB-шнур

Типи зарядок

Дуже часто першими ламаються оригінальні шнури від зарядного пристрою — через те, що ми їх згинаємо під неправильним кутом, користуючись пристроєм під час живлення. Особливих вимог до не-оригінальних кабелів немає, однак звертайте увагу на їхнього виробника. Найкращим варіантом буде обрати дещо дорожчі, але більш перевірені фірми, аніж невідомий китайський бренд за копійки.

Також не забудьте перевірити, чи підходить шнур, який вам сподобався, вашому гаджету — є різниця у роз'ємах для заряджання. Наразі чи не найбільший вибір є між трьома типами кабелів: micro-USB, USB Type-C та Lightning. Останні найчастіше підходять власникам iPhone, а "тайпсішки" — для флагманських пристроїв.

Блок живлення

Блок живлення часто містить необхідну інформацію

У цьому випадку доведеться звернути увагу на більшу кількість нюансів, адже саме від блоку залежить швидкість та якість заряджання телефона. Отже, слід переконатися, що обраний вами пристрій має відповідні характеристики.

Вольтаж. Мається на увазі позначки типу 5.0V. Цей показник має співпадати із вольтажем "рідної" зарядки — для цього варто перевірити, що написано на їхніх етикетках. Найчастіше у нинішніх телефонах використовуються блоки на вольтах 5 V при силі струму в 2А. Якщо силу струму нового зарядного блоку буде більшою, телефону доведеться застосовувати контролер живлення, аби "гасити" зайву енергію. Через це смартфон може сильно грітися.

Мається на увазі позначки типу 5.0V. Цей показник має співпадати із вольтажем "рідної" зарядки — для цього варто перевірити, що написано на їхніх етикетках. Найчастіше у нинішніх телефонах використовуються блоки на вольтах 5 V при силі струму в 2А. Якщо силу струму нового зарядного блоку буде більшою, телефону доведеться застосовувати контролер живлення, аби "гасити" зайву енергію. Через це смартфон може сильно грітися. Інтервал і частота напруги. У більшості випадків ця характеристика знаходиться на рівні 100-240 V, тому новий блок має входити в цей діапазон. Також перевірте частоту напруги — в середньому вона знаходиться на рівні 50-60Hz.

Вибір перевіреного бренду та більш дорогих зарядних блоків теж є запорукою отримання гарного зарядного пристрою. Також зверніть увагу на зовнішній вигляд блоку: якщо використано дешевий пластик, а сам корпус виглядає неміцним чи скрипить, краще від нього відмовитися.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, чи справді довжина зарядного кабелю впливає на процес живлення батареї смартфону.

Крім цього "Телеграф" писав, за допомогою яких простих способів можна скоротити час зарядки телефону.