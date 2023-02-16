Як за секунду перевірити свіжість яєць: лайфхак, яким можна скористатися навіть на ринку

Надійні способи впевнитися у тому, що ви купуєте свіжий продукт

Яйця — досить дорогий продукт, який не дуже поспішає падати у ціні. Тому дуже прикро було б купити десяток-другий, а вдома виявити, що вони несвіжі. Уникнути такої проблеми можна, якщо знати, як перевірити яйця прямо на ринку чи в магазині, адже більшість способів розраховані на проведення подібних "тестів" удома.

Кількома ефективними лайфхаками ділиться rbc.ua. У цій добірці декілька варіантів, які допоможуть вам впевнитися на 100%, що продукт або свіжий, або зіпсований.

Як швидко перевірити яйця на свіжість

Щоб не купити зіпсований товар, спершу оцініть зовнішній вигляд яєць, зокрема стан шкарлупи: у свіжого яйця вона шорстка і матова, у залежаного — гладка на дотик. А ще — шкаралупа яйця, яке уже пролежало кілька тижнів, блищатиме на світлі. Також можна обережно перевірити яйце на міцність, злегка стиснувши його. Але будьте обережні, щоб його не розчавити. Якщо шкаралупа м'яка на дотик та ще й у плямах — такі яйця не варто купувати.

Ефективним буде наступний спосіб: спробуйте злегка потрусити яйце у руці. Якщо воно свіже, то ви не відчуєте жодного руху всередині, тоді як у залежаному буде чутним легке хлюпання. Також варто спробувати покрутити яйце: покладіть його на рівну неслизьку поверхню і крутніть. Якщо яйце протухло, то декілька разів швидко обернеться довкола своєї осі, а от свіже крутитиметься не так активно. Різниця буде очевидною.

Крім того, свіжі та залежані яйця мають різну вагу. Тому, якщо самостійно вибираєте яйця на ринку і за розміром вони однакові, краще беріть ті, що важчі.

Ще однією важливою характеристикою є запах. Свіжі яйця повинні пахнути вапном, а чим довше вони полежали, тим більше увібрали запахів інших продуктів, які лежали поруч. Яєчна шкаралупа дуже сприйнятлива до запахів, тож це вірна ознака для вибору свіжих яєць.

І вишенька на тортику: перевірка світлом. Піднесіть яйце до ввімкненого ліхтарика чи іншого потужного джерела світла. Якщо під шкарлупою проглядаються темні плями, купувати такий продукт точно не варто.

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