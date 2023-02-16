Бюджетний спосіб видалення вапняного нальоту з чайника: все, що потрібно, вже є на вашій кухні

Чайники потребують регулярного очищення від вапняного нальоту

На жаль, згодом та з активним користуванням технікою, у чайниках з’являються білі відкладення, відомі як вапняний наліт. Це дуже поширена проблема, з якою варто активно боротися, щоб не псувати смаку чаю або кави.

Регулярне очищення чайника, а також інших приладів, у яких утворюється вапняний наліт, є ключем до забезпечення їх правильної роботи, пише видання Express. І щоб видалити накип з чайника можна не використовувати спеціальні засоби, адже найефективнішим засобом є приготована в домашніх умовах суміш, що чистить.

Як очистити чайник від нальоту

Для цього вам потрібно заглянути у свою кухонну шафу, і взяти трохи соди, достатньо буде 1 чайної ложки. Змішайте її із двома чашками води. Добре все перемішайте, щоб сода розчинилася, і налийте суміш у чайник. Прокип’ятіть розчин кілька разів і після дайте суміші охолонути ще 15 хвилин.

Потім вам залишиться просто промити чайник холодною водою та сухою ганчіркою або губкою протерти внутрішню частину, щоб видалити всі сліди вапняного нальоту.

Також для очищення чайника можна використовувати ще лимон, або оцет з водою. Наповніть чайник на три чверті або водою та одним лимоном, або водою та оцтом у рівних частинах. Залишіть розчин на годину, а потім закип’ятіть чайник, три рази для лимона та один раз для оцту. Потім дайте йому охолонути, а потім ретельно промийте чайник кілька разів, щоб переконатися, що всередині не залишилося суміші та нальоту.

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