Прості та бюджетні поради, як позбутися плям плісняви на плитці та швах: ніякої хімії та відбілювачів

Цвіль не тільки неприваблива, а й впливає на якість повітря в приміщенні, і може викликати алергію.

Ванна кімната – це вологе місце, що сприяє розмноженню цвілі. Вони можуть застрягти в швах плитки, душовій фіранці або стінах душової кабіни. Щоб позбутися цієї проблеми, можна вдатися до натуральних та економічних продуктів.

Щоб позбутися плісняви, яка фарбує плитку і селиться у швах, можна використовувати спирт, чебрець, лимон і звичайно ж оцет, пише портал santeplus. За допомогою цих простих порад ви позбавитеся плям плісняви на плитці і швах без хімії.

Як очистити плитку від плісняви підручними засобами

Спирт і чебрець

Чебрець є природним фунгіцидом, який також має антисептичні та антибактеріальні властивості. Щоб позбавитися цвілі, замочіть кілька гілочок чебрецю в медичному спирті і залиште на кілька годин. Потім процідіть суміш і вилийте її в спрей, а потім розпорошіть на запліснявілі шви та плитку. Залишіть на кілька хвилин, потріть і змийте, не забуваючи добре висушити.

Лимон

Лимон ефективно усуває сліди плісняви завдяки своїм антибактеріальним та протигрибковим властивостям. Для цього змішайте лимонний сік з невеликою кількістю чорного мила або рідини для миття посуду і нанесіть суміш на запліснілі частини плитки і шви. Потріть стару зубну щітку і залиште на кілька годин. Після цього вам залишиться тільки ретельно промити та висушити.

Оцет

Оцет — універсальний побутовий продукт, який добре зарекомендував себе в домашньому господарстві. Щоб позбавитися цвілі, просто змішайте чашку оцту з невеликою кількістю рідини для миття посуду і потріть плиткою цією сумішшю. Потім промийте і висушіть добре.

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