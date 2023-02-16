Очистіть підлогу, не залишаючи слідів завдяки простому трюку: ефективний домашній "рецепт"

Підлога без плям і розводів починається з правильного вибору засобу для чищення.

Немає нічого неприємнішого, ніж витрачати час і сили на миття підлоги, щоб потім зрозуміти, що все було марно, адже на підлозі залишаються розводи або навіть усі ті ще плями. На щастя, подолати цю проблему вам допоможе один хитрий спосіб.

Одна з найперших речей, яку потрібно зробити перед тим, як зайнятися прибиранням підлоги, — це позбутися пилу та поверхневих залишків, або, коротко кажучи, просто замести або пропилососити підлогу, пише портал santeplus. А потім потрібно приготувати один "чудо-засіб" і помити їм підлогу.

Як помити підлогу, не залишаючи слідів

Дуже ефективною проти плям, які здаються на підлогу, а також проти розводів, є звичайна харчова сода. Навіть якщо плями здаються складними, харчова сода руйнує їх завдяки своїм абразивним властивостям.

Як мити підлогу содою:

Розчиніть чайну ложку харчової соди в невеликій кількості гарячої води, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на уражену ділянку за допомогою губки. Дайте постояти від 5 до 10 хвилин і протріть тканиною з мікрофібри, змоченою у чистій воді. Все, що вам потрібно зробити, це дати йому висохнути. І все готове.

Якщо ви хочете позбавитися тільки брудних плям на підлозі, цього має бути достатньо. Якщо ви плануєте повністю помити підлогу цим засобом, то збільште дозування на відро води.

Раніше "Телеграф" писав, чим помити скляні поверхні в будинку, щоб блищали і довго були чистими. Ця процедура буде легкою, швидкою та приємною.