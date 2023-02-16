Повернути яскравіть речам може одна популярна спеція: бабусин лайфхак

Про такі геніальні трюки має знати кожен

З часом кольорові речі втрачають свою яскравість і виглядають вже не так привабливо, як в день покупки. Це стається внаслідок регулярного прання та прасування, а ще — через перебування одягу на сонці. Якщо вам знайома така проблема, ми вас можемо потішити — чорним речам з легкістю можна повернути насичений колір, а кольоровим — колишню яскравіть.

Одним дуже цікавим лайфхаком ділиться сайт woman24. Зазначається, що цим способом користувалися ще наші бабусі і результатом вони були вкрай задоволені. Найцікавіше, що нам потрібна всього одна популярна спеція, яка знайдеться практично у кожному домі. А якщо навіть її немає, то коштує вона копійки і продається у будь-якому магазині.

Йдеться про звичайне лаврове листя. Його додають у пральну машинку разом з барвистими речами. Хоча насправді існує два варіанти його застосування у такий спосіб: для прання у машинці та для ручного прання.

Пральна машинка — як додати лавровий лист

Візьміть 10 лаврових листочків та 4 ст.л. харчової соди. Покладіть це у невеликий мішечок та перемішайте. Закиньте мішечок у барабан пральної машинки та увімкніть її. Варто вибирати режим із температурою не менше 30 градусів.

Ручне прання — як додати лавровий лист

Підготуйте лавровий розчин. Для цього візьміть 10 лаврових листів і 4 ст.л. соди, додайте води і закип’ятіть у каструлі ці інгредієнти. Після того, як суміш закипить, залиште суміш на вогні ще на 20 хв. Після цього остудіть рідину. Уже холодну рідину залийте в таз з одягом та залиште на весь день. Після цього виперіть речі звичним способом.

Раніше ми розповідали про натуральну альтернативу пральному порошку. Такий засіб готується всього із двох інгредієнтів й чудово справляється з очищенням одягу, даруючи йому приємний запах.