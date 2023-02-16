Названо чотири найефективніші кімнатні рослини, які запобігають плісняві та конденсату в будинку (фото)

З цими кольорами ви забудете про проблему з конденсатом на вікнах

У холодну пору року в будинках часто виникає пліснява, часто вона є наслідком постійного конденсату на вікнах. Існують різні засоби вирішення цих проблем, у тому числі вирощування певних кімнатних квітів.

Як пише видання express, простий лайфхак допоможе позбутися плісняви та конденсату. Суть у тому, щоб висадити в оселі чотири рослини – пальму, англійський плющ, тещин ящик чи мирну лілію.

Які рослини поглинають вологу в будинку

Мирна лілія (спатифілум). Крім красивих білих квітів ви отримаєте рослину, яка вбирає вологу через своє листя. Квітка любить тінь і добре росте при високій вологості, що робить її ідеальним вибором для місць, схильних до цвілі. Чим більша рослина, тим ефективніше вона видалятиме цвіль

Красива квітка допоможе подолати цвіль

Англійський плющ. Ще один ефективний "засіб для видалення цвілі". У догляді не вимагає багато чого, не проти невеликого затінення. Не забувайте поливати квітку. Хороша ідея поставити плющ на кухні або у ванній кімнаті.

Невибаглива у догляді квітка

Пальми. Екзотичне пишне листя не тільки прикрашає кімнату, а й ідеально підходить для боротьби з пліснявою. Їхнє велике листя може поглинати вологу з повітря і позбавлятися від забруднювачів. Але пам’ятайте, що цій рослині потрібне світло.

Листя вбере зайву вологу в будинку

Тещин язик. Ці витривалі рослини запобігають конденсату і плісняві. Найкраще ростуть при яскравому світлі та теплих температурах, наприклад, у ванній кімнаті. Рекомендується купувати рослину більшого розміру.

Добре росте у ванній кімнаті

Раніше "Телеграф" розповідав, які прості способи допоможуть позбавитися від конденсату на вікнах вранці. У тому числі вам допоможе лайфхак із дешевим підручним засобом.