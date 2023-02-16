Вапняний наліт в унітазі зникне за одну ніч: перевірений лайфхак за копійки

Достатньо залишити на проблемній зоні кілька простих компонентів

Зрідка всі ми занурюємося в брудну домашню обстановку, проте надолужити втрачене виявляється досить важко. Наприклад, довго не чистимо унітаз, який з часом покривається все більшим і більшим шаром вапняного нальоту.

Щоб очистити унітаз зсередини, доводиться купувати дорогі миючі засоби. Однак є спосіб, який допоможе повернути білизну унітаза без зусиль домашніми інгредієнтами, пише cpykami.

Як прибрати вапняний наліт в унітазі

Видаляємо всю воду з унітаза. Потім всипаємо 2 ст. л. соди, стільки ж лимонної кислоти. Заливаємо 200 мл 9% оцту та 500 мл гарячої води. Змочуємо туалетний папір у цьому розчині та викладаємо під бортиком унітаза. Залишаємо на ніч. Наступного дня просто протираємо унітаз йоржиком і змиваємо воду.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися жовтої смужки в унітазі. З цим способом більше не потрібно витрачатися на хімічні засоби для прибирання.