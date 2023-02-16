Як позбутися жирних плям на джинсах: спосіб з двома простими інгредієнтами

Головне, суворо дотримуватися інструкції

Як же неприємно буває несподівано виявити жирну пляму на своїх джинсах, адже викидати улюблену річ ніколи не хочеться. І якщо прибрати жовті плями у пахвах футболки досить просто, то врятувати джинси від жиру буває зовсім нелегко.

Однак це не так вже й складно, пише Ukr.Media. Достатньо запастися такими простими та недорогими інгредієнтами, як тальк чи кукурудзяний крохмаль. Замість нього можна використовувати картопляний крохмаль. Також знадобиться миючий засіб.

Як позбутися жирних плям на джинсах

Вбираємо якнайбільше рідини паперовими рушниками. Рясно наносимо на пляму тальк або кукурудзяний крохмаль і залишаємо рівно на 1 годину. Потім прибираємо тальк або крохмаль, а на пляму наносимо декілька крапель миючого засобу, втираючи його по обидва боки джинсів. Після цього перемо джинси відповідно до рекомендацій на бирках.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися сольових плям на взутті. Впоратися з цією проблемою можна бюджетними способами.