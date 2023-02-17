Як швидко почистити часник: трюк, який застосовують шеф-кухарі у ресторанах

Зможете почистити часник всього за 30 секунд

Для багатьох страв потрібно часник. Але, перш ніж використовувати його в процесі приготування, цей пряний продукт потрібно почистити. Більшість не можуть назвати це заняття цікавим, тому багато хто шукає спосіб прискорити цю процедуру.

Існує одна перевірена хитрість, завдяки якій ви зможете очистити гору часнику лише за 30 секунд, пише bb.lv. Ним користуються досвідчені кулінари та найкращі шеф-кухарі у ресторанах.

Як швидко почистити часник від лушпиння

Кладемо головки часнику в ємність із кришкою. Закриваємо її і різко трясемо протягом пів хвилини. Залишиться тільки вибрати зубчики з лушпиння та зрізати кінчики. Для швидкого процесу голівку часнику можна розділити на окремі зубчики.

Також є ще один спосіб, який допоможе впоратися з дрібнішим овочем: розбираємо голівку, а потім кладемо зубчик на обробну дошку і притискаємо ножем. Часник злегка сплющиться, завдяки чому лушпиння можна легко прибрати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберігати вдвічі довше часник та цибулю. Перевірений спосіб з марганцівкою.