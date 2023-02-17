Удар струмом під час заряджання телефону: 4 простих поради, як убезпечити себе

Важливо перевіряти пристрій на справність, аби не стати жертвою ураження струмом

Більшість із нас звикла користуватися смартфонами щодня, не мислячи без них свого існування. Така техніка регулярно потребує підзарядки, хоча не завжди цей процес ми здійснюємо без помилок. Інколи вони бувають максимально серйозними, адже користувач здатен поплатитися за неуважність власним здоров'ям. Мова йде про випадки, коли телефони здатні вдарити струмом.

Існує чотири найпоширеніші помилки, яких припускаються люди, перш ніж отримати ураження струмом. Як пише Lifewire, загальні шанси на отримання подібної травми вельми низькі, однак така ймовірність існує, тож краще перестрахуватися. Дотримання окремих обмежень є не тільки запорукою власної безпеки, а й підтвердженням наявності здорового ґлузду.

Тож що варто робити, аби не стати жертвою ураження струмом?

Не користуйтеся телефоном на зарядці під час купання

Світ знає випадки, коли люди випадково впускали смартфон на зарядці у ванну, через що ставалося коротке замикання. Бачили сцени у фільмах, де героїв вбивають за допомогою увімкнених фенів у воді? Ось так може спрацювати і телефон. Зауважимо, що для того, аби у людини зупинилося серце від удару током, знадобиться лише 7 мА, які впливатимуть на наше тіло протягом 7 секунд. Тож не користуйтеся телефоном на зарядці під час купання, не заряджайте телефон у ванній кімнаті і відмовтеся від подовжувачів чи зарядок із потертими проводами. Останнє буде корисним у будь-якому випадку.

Краще не користуйтеся смартфоном під час заряджання взагалі

Більшість сучасних смартфонів мають батареї із низькою напругою, однак заряджаючи їх, ви все одно отримуєте з'єднання із високою напругою. Це може бути небезпечним, якщо раптом станеться коротке замикання або стрибок напруги. Саме тому краще відмовитися від використання телефону, доки той на зарядці. В крайньому випадку подбайте, аби живлення смартфону здійснювалося під подовжувача із захистом від перенапруги. Також не користуйтеся навушниками, які підключені до телефону на зарядці.

Не купуйте дешевих зарядних пристроїв

Погоджуємося, інколи ціни на гаджети до телефонів викликають неприємне здивування. Однак це все ще краще, аніж ураження струмом від неякісного зарядного пристрою. Намагайтеся обирати лише перевірених виробників. "Телеграф" уже детально описував, як правильно обрати нову зарядку для телефона.

Не заряджайте телефон у ліжку

Відмовтеся від такої пагубної звички, аби ненароком не заснути із телефоном, а потім отримати ураження струмом під час стрибка напруги. Також слідкуйте за якістю кабелів, якими заряджаєте гаджет — вони не мають бути зношеними і потертими. Використовуйте подовжувачі із захистом від перенапруги.

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