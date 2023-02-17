Попрощайтеся з розводами назавжди: ефективні лайфхаки, як до блиску відмити вікна та дзеркала

Швидко, бюджетно, чисто та без розводів

Миття вікон — ще виснажливе заняття, проте бачити, як вони сяють після — одне задоволення. Погодьтеся, дуже хочеться, щоб такий ефект залишався якнайдовше, особливо якщо вдалося вимити вікна без розводів. І це справді можливо. Щобільше, щоб помити вікна без розводів і до блиску вам не знадобиться жодна хімія.

Замість витрачати багато часу на полірування вікон, щоб очистити їх від бруду та розлучень, скористайтеся цими швидкими та ефективними порадами, пише портал santeplus. Зазначимо, у списку лише підручні засоби.

Як помити вікна та дзеркала без розводів

Газетний папір

Газетний папір – хороший союзник домогосподарок, адже він є чудовим очисником для вікон та скла. Газети — це чудовий абсорбент, який легко видаляє ворсинки зі скла. Щобільше, не потрібно нічого додавати до такого паперу, щоб використати його.

Все, що вам потрібно зробити, це збризкати вікна невеликою кількістю води, а потім протерти їх зім’ятою газетою. Ваші вікна та вікна будуть виблискувати чистотою.

Оцет

Оцет — це чудовий помічник у мийці вікон, якщо вони забруднили відбитками пальців або дощовою водою, яка при контакті з брудом залишають сліди. Розведіть чверть літра оцту в трьох чвертях літра води і налийте розчин в розбризкувач. Розпиліть розчин на вікна і потім протріть їх тканиною з мікрофібри досуха.

Лимонний сік

Лимонний сік входить до кращих натуральних продуктів для підтримки чистоти в будинку. Щоб використовувати його, ви можете поєднувати його властивості з поглинальною здатністю газетного паперу. Просочіть газету сумішшю лимонного соку та гарячої води, а потім протріть вікна.

Раніше ми розповідали про хитрість від японських домогосподарок: чим помити вікна, щоб вони залишалися чистими цілий рік. Цей спосіб, до речі, підходить і для відмивання дзеркал.