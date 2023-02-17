Коли відзначається Вербна неділя цього року: важливі традиції свята
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вхід Господній до Єрусалиму настає за тиждень до Великодня
У 2023 році найважливіше для християн свято Великодня випадає на 16 квітня, відповідно за тиждень до цієї події віряни відзначають Вхід Господній до Єрусалиму, у народі цей день називають Вербною неділею. Цього разу дата свята припадає на 9 квітня, якщо дотримуватися юліанського календаря (за григоріанським – 2 квітня).
"Телеграф" розповідає, коли відзначається у 2023 році Вербна неділя, у чому особливості свята Вхід Господній до Єрусалиму та з якими традиціями пов’язаний цей день. У багатьох ця дата асоціюється з гілочками верби, які віряни зберігають протягом року.
Вхід Господній до Єрусалиму: історія свята
Вхід Господній до Єрусалиму (офіційна назва свята у церкви) завершує пост святої Чотиридесятниці й одночасно починає суворий пост Страсного тижня, останнього перед Великоднем. Цього дня віряни вшановують важливу подію, описану у всіх Євангеліях: урочистий в’їзд Ісуса Христа після воскресіння у Віфанії Лазаря до Єрусалиму. Дата свята Вхід Господній в Єрусалим — 9 квітня 2023 року.
Чому Вербна неділя так називається
Біблійні писання говорять про давній звичай освячувати цього дня пальмові гілки, тому в багатьох країнах це свято зветься Пальмова неділя. Традиція почалася, коли в давнину жителі Єрусалиму зустрічали Господа Ісуса Христа, наче царя, підносивши пальмові гілки. У наших краях ця рослина не поширена, тому пальми замінили на гілочки верби.
Традиції та заборони на Вербну неділю
Цього дня все ще діють заборони Великого посту, проте передбачається низка послаблень. У Вербну неділю можна вживати в їжу рибу і морепродукти, олію, гарячі страви, а також дозволяється випити келих вина.
Багато звичаїв пов’язані з вербними гілками. Їх освячують у храмах, приносять і ставлять у будинок, у дворі та навіть у хліві біля худоби. Віряни зберігають вербу цілий рік. Вважається, що освячену вербу потрібно розмістити в кутках будинку, щоби так "захистити" його. Наші пращури вірили в цілющі властивості цієї рослини і злегка постукували вербовими лозинами один одного, у тому числі дітей. У цей момент прийнято казати: "Не я б’ю, верба б’є".
Раніше "Телеграф" повідомляв, коли у 2023 році в Україні святкуватимуть Масляну. Протягом Сирного тижня дотримуються багато цікавих обрядів та традицій.