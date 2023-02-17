Коли відзначається Вербна неділя цього року: важливі традиції свята

Вхід Господній до Єрусалиму настає за тиждень до Великодня

У 2023 році найважливіше для християн свято Великодня випадає на 16 квітня, відповідно за тиждень до цієї події віряни відзначають Вхід Господній до Єрусалиму, у народі цей день називають Вербною неділею. Цього разу дата свята припадає на 9 квітня, якщо дотримуватися юліанського календаря (за григоріанським – 2 квітня).

"Телеграф" розповідає, коли відзначається у 2023 році Вербна неділя, у чому особливості свята Вхід Господній до Єрусалиму та з якими традиціями пов’язаний цей день. У багатьох ця дата асоціюється з гілочками верби, які віряни зберігають протягом року.

Вхід Господній до Єрусалиму: історія свята

Вхід Господній до Єрусалиму (офіційна назва свята у церкви) завершує пост святої Чотиридесятниці й одночасно починає суворий пост Страсного тижня, останнього перед Великоднем. Цього дня віряни вшановують важливу подію, описану у всіх Євангеліях: урочистий в’їзд Ісуса Христа після воскресіння у Віфанії Лазаря до Єрусалиму. Дата свята Вхід Господній в Єрусалим — 9 квітня 2023 року.

Чому Вербна неділя так називається

Біблійні писання говорять про давній звичай освячувати цього дня пальмові гілки, тому в багатьох країнах це свято зветься Пальмова неділя. Традиція почалася, коли в давнину жителі Єрусалиму зустрічали Господа Ісуса Христа, наче царя, підносивши пальмові гілки. У наших краях ця рослина не поширена, тому пальми замінили на гілочки верби.

Важливі дати свят цього року

Традиції та заборони на Вербну неділю

Цього дня все ще діють заборони Великого посту, проте передбачається низка послаблень. У Вербну неділю можна вживати в їжу рибу і морепродукти, олію, гарячі страви, а також дозволяється випити келих вина.

Багато звичаїв пов’язані з вербними гілками. Їх освячують у храмах, приносять і ставлять у будинок, у дворі та навіть у хліві біля худоби. Віряни зберігають вербу цілий рік. Вважається, що освячену вербу потрібно розмістити в кутках будинку, щоби так "захистити" його. Наші пращури вірили в цілющі властивості цієї рослини і злегка постукували вербовими лозинами один одного, у тому числі дітей. У цей момент прийнято казати: "Не я б’ю, верба б’є".

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