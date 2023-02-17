Наліт з крана легко прибере оцет, але є одна умова: хитрість, про яку знають не всі

Господині часто припускаються невеличкої помилки, яка все псує

Накип на крані — звична справа. Він постійно утворюється через домішки у воді, а відчистити його буває дуже непросто. У магазинах повно спеціалізованої "хімії", яка допоможе впоратися з проблемою, однак можна підійти до вирішення цього питання і з іншого боку — прибрати наліт на крані чудово допомагають й народні способи.

Якщо ж ви спробували видалити накип за допомогою оцту і не побачили потрібного результату, не засмучуйтеся — найімовірніше, ви допускаєте одну поширену помилку, яка й псує весь ефект. Що робити, щоб швидко відчистити кран за допомогою звичайного столового оцту, розповідає pixelinform.

Так, аби кислота змогла позбавити вас від накипу, забруднені ділянки після обробки оцтом слід прикрити рушником. Особливо уважно слід підходити до основи крана та інших важкодоступних місць.

Щойно ви обробите проблемні місця і накриєте їх рушником, полийте тканину оцтом і залиште цей "лікувальний" компрес на крані на 5-10 хв. Тоді промийте оброблювані ділянки теплою водою і легенько потріть жорсткою стороною губки, якщо виникне така необхідність.

Раніше ми розповідали, як часто потрібно видаляти вапняний наліт із чайника. Ці відкладення шкодять приладу та збільшують кількість споживаної енергії, крім того, для нашого здоров’я вони теж не несуть жодної користі.