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Що потрібно поставити під ліжком, щоб у кімнаті не було плісняви

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Сода здатна запобігти появі конденсату
Сода здатна запобігти появі конденсату. Фото pixabay.com

Цей інгредієнт дуже цінується не лише у кулінарії

Зайва волога в оселі може спричинити появу плісняви на стінах та гниття меблів. Відомо, що з’являється пліснява найчастіше через конденсат, який накопичується на вікнах. Як мінімізувати конденсат і запобігти появі плісняви?

Мало хто знає, але є універсальний продукт, який допомагає не лише у кулінарії. Саме харчова сода здатна добре вбирати зайву вологу. Про це пише bb.lv.

Як запобігти появі цвілі

Розставте пару мисок з харчовою содою під ліжком, біля вікна та в кількох інших куточках оселі.

Також запобігти плісняві можна і іншим простим способом. Зменшити вологість у будинку можна без дорогих спецзасобів, кладучи в шафки з рушниками лише один дешевий компонент.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна легко позбутися чорної плісняви у пральній машині.

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#Цвіль #Сода #Лайфхак