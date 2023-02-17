Що потрібно поставити під ліжком, щоб у кімнаті не було плісняви

Цей інгредієнт дуже цінується не лише у кулінарії

Зайва волога в оселі може спричинити появу плісняви на стінах та гниття меблів. Відомо, що з’являється пліснява найчастіше через конденсат, який накопичується на вікнах. Як мінімізувати конденсат і запобігти появі плісняви?

Мало хто знає, але є універсальний продукт, який допомагає не лише у кулінарії. Саме харчова сода здатна добре вбирати зайву вологу. Про це пише bb.lv.

Як запобігти появі цвілі

Розставте пару мисок з харчовою содою під ліжком, біля вікна та в кількох інших куточках оселі.

Також запобігти плісняві можна і іншим простим способом. Зменшити вологість у будинку можна без дорогих спецзасобів, кладучи в шафки з рушниками лише один дешевий компонент.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна легко позбутися чорної плісняви у пральній машині.