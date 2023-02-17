Якщо проштрикнути тюльпани голкою, вони простоять дуже довго: цікавий лайфхак

Топ-5 порад, щоб квіти у вашій вазі простояли максимально довго

Тюльпани — досить популярні квіти, які з’являються якраз наприкінці зими — на початку весни. Завдяки високим стеблам і великим квітам елегантної форми їх часто використовують у букетах для особливих випадків. Однак, як і у випадку з іншими зрізаними квітами, надовго зберегти тюльпани свіжими та яскравими досить складно.

Сьогодні ми вирішили поділитися з вами найкращими та найдієвішими лайфхаками, які з цим допоможуть. Як надовго зберегти букет тюльпанів свіжим і не дати квітам "похилитися" занадто рано, повідомляє видання Еxpress. Ефективність цих порад підтверджена експертом із садівництва Дейзі Пейн.

Як змусити зрізані тюльпани довго стояти і не в’янути

1. Правильний кут обрізання і багато води

Основна причина, через яку тюльпани швидко в'януть — нестача води, як би дивно це не звучало. Здавалося б, квіти ж стоять у воді — чого їм може бракувати? Насправді все дуже просто: раз на кілька днів воду потрібно доливати, а стебла при цьому обрізати під кутом 45 градусів — так квітка зможе поглинати більше води й довше простоїть.

2. Не ставте букет на сонці

Тримайте тюльпани подалі від прямих сонячних променів. Якщо ви залишите букет на сонці, він дуже швидко зів’яне.

3. Фрукти — вороги тюльпанів

Не залишайте біля вази з цими квітами фрукти. Вся річ у тім, що останні виділяють газ етилен, який призводить до швидшого псування зрізаних тюльпанів.

4. Шпилька або голка — ваш помічник

Перед тим як поставити квіти у воду, проткніть кожен тюльпанчик голкою або шпилькою. Зробити це потрібно прямо під основою квіткової голівки. Це допоможе рослині краще насичуватися водою, випускаючи назовні повітряні бульбашки, які час від часу потрапляють у стебло і блокують надходження води до голівки квітки.

5. Правильне підживлення

У воду, в якій стоятиме букет тюльпанів, треба додати трохи газованого напою. Це може бути звичайна газована мінеральна вода, тонік чи навіть лимонад, але найкраще обирати прозорі рідини.

Раніше ми розповідали, чим обернути кімнатні квіти, щоб вони не замерзли в холодному будинку. Правильне утеплення — запорука їхнього гарного вигляду.