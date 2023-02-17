Як зробити, щоб капронові колготи не рвалися: два секретні методи

Один із цих методів абсолютно безкоштовний, інший же обійдеться у мінімальну суму

Капронові колготки — незамінна частина жіночого гардероба, яку, однак, ще треба вміти правильно поєднувати з іншими речами. Вони потрібні практично у будь-яку пору року у просто непомірній кількості. А вся справа в тому, що рвуться такі колготки надзвичайно швидко, причому не завжди дорожча пара прослужить набагато довше.

Але є щонайменше два перевірених способи виправити цю вселенську несправедливість. Ними ділиться SantePlus. Відразу зауважимо, що обидва лайфхаки надзвичайно прості і не вимагають особливих затрат (один з цих способів взагалі безкоштовний).

Як зробити, щоб капронові колготки не рвалися

Щоб зробити колготки більш стійкими, нову пару рекомендується трохи змочити водою і покласти у морозильну камеру. Там ваші капронки мають пролежати близько години. Після цього дістаньте їх і залиште підсохнути. Таку процедуру потрібно проводити лише раз!

Другий супер-лайфхак включає використання лаку для волосся. Вам потрібно обережно одягнути капронові колготи і попшикати на них лаком — так вони будуть більш стійкими й не порвуться від найменшого доторку пальцем, як це часом трапляється.

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