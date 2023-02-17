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Як вирахувати ідеальну кількість огірків, томатів і перців для висаджування

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Автор
Розсада
Розсада. Фото goodhouse.com.ua

Саме така кількість вважається оптимальною

Вже незабаром українці почнуть готувати теплиці до висадки першої розсади. Одним із найперших щасливців, які там "поселяться", буде солодкий перець, який у лютому вже пора сіяти на розсаду. Крім того, з часом "пропишуться" в теплиці й інші культури і їм усім потрібне буде місце для зростання та нормального розвитку. Тому дуже важливо правильно розрахувати кількість рослин, які ви можете помістити у своїй теплиці.

Водночас ви мусите подбати ще й про те, аби майбутнього врожаю вистачило не тільки попоїсти в сезон, а й на зиму щось залишилось. Тож саме правильні розрахунки — запорука вашого успіху, інформує prostoway. Нижче наводимо ідеальну кількість огірків, помідорів та перцю для висаджування у теплиці на дачний сезон.

Помідори

У теплицю можна висаджувати до 70-80 кущів. Цього буде цілком достатньо, що ласувати соковитими томатами весь сезон та ще й на зиму закрити всіляких консервів. Тільки пам’ятайте, що томати не дуже "дружать" з огірками, тож вам доведеться обирати, хто з них поселиться у вашій теплиці. Така ж ситуація у них і з горохом.

Якщо ж ви практикуєте висаджування відразу у відкритий ґрунт, то вам потрібно буде висадити не менш як 20-25 кущів томатів. В такому випадку вистачить і цієї кількості.

Огірки

Для теплиць норма становить до 10 кущиків на високу грядку, якщо вона у відкритому ґрунті. Одночасно можна висаджувати по декілька сортів. І пам’ятайте, що з теплиці ви врожай зберете в рази швидше, ніж з відкритої грядки. Головне — дотримуйтесь основних рекомендацій по догляду за огірками: вони люблять підвищену вологість, відсутність протягів і часті поливи теплою відстояною водою.

Перці

За кількістю перці розраховують аналогічно до баклажанів. Для відкритого ґрунту потрібно буде до 15 кущиків, тоді як для теплиці вистачить і 6-8 штук.

Раніше ми розповідали, чому у розсади жовтіє листя. Причин насправді може бути безліч, проте є одна, яка вважається найпопулярнішою і може призвести до того, що насіння на розсаду доведеться сіяти заново.

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#Рослини #Теплиця #Лайфхак #Поради