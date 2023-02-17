Як вирахувати ідеальну кількість огірків, томатів і перців для висаджування

Саме така кількість вважається оптимальною

Вже незабаром українці почнуть готувати теплиці до висадки першої розсади. Одним із найперших щасливців, які там "поселяться", буде солодкий перець, який у лютому вже пора сіяти на розсаду. Крім того, з часом "пропишуться" в теплиці й інші культури і їм усім потрібне буде місце для зростання та нормального розвитку. Тому дуже важливо правильно розрахувати кількість рослин, які ви можете помістити у своїй теплиці.

Водночас ви мусите подбати ще й про те, аби майбутнього врожаю вистачило не тільки попоїсти в сезон, а й на зиму щось залишилось. Тож саме правильні розрахунки — запорука вашого успіху, інформує prostoway. Нижче наводимо ідеальну кількість огірків, помідорів та перцю для висаджування у теплиці на дачний сезон.

Помідори

У теплицю можна висаджувати до 70-80 кущів. Цього буде цілком достатньо, що ласувати соковитими томатами весь сезон та ще й на зиму закрити всіляких консервів. Тільки пам’ятайте, що томати не дуже "дружать" з огірками, тож вам доведеться обирати, хто з них поселиться у вашій теплиці. Така ж ситуація у них і з горохом.

Якщо ж ви практикуєте висаджування відразу у відкритий ґрунт, то вам потрібно буде висадити не менш як 20-25 кущів томатів. В такому випадку вистачить і цієї кількості.

Огірки

Для теплиць норма становить до 10 кущиків на високу грядку, якщо вона у відкритому ґрунті. Одночасно можна висаджувати по декілька сортів. І пам’ятайте, що з теплиці ви врожай зберете в рази швидше, ніж з відкритої грядки. Головне — дотримуйтесь основних рекомендацій по догляду за огірками: вони люблять підвищену вологість, відсутність протягів і часті поливи теплою відстояною водою.

Перці

За кількістю перці розраховують аналогічно до баклажанів. Для відкритого ґрунту потрібно буде до 15 кущиків, тоді як для теплиці вистачить і 6-8 штук.

Раніше ми розповідали, чому у розсади жовтіє листя. Причин насправді може бути безліч, проте є одна, яка вважається найпопулярнішою і може призвести до того, що насіння на розсаду доведеться сіяти заново.