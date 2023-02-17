Шкребти нігтем більше не доведеться: як за пару секунд знайти край скотчу

Знайти край скотчу простіше, ніж здається

Напевно, багато хто стикався з невеликою, але вкрай дратівливою проблемою, яка полягає в тому, що на рулоні скотчу неможливо знайти його край.

Як йдеться в матеріалі iXBT.com, щоб не страждати з довгими пошуками нігтем практично непомітної лінії на рулоні, завжди можна скористатися парою лайфхаків.

Спосіб №1

Для цього знадобиться чорний фломастер або заточений олівець. Далі варто провести вибраним "інструментом" по поверхні скотчу і його край дуже швидко стане видимим, оскільки до місця стику миттєво прилипне фарба або графіт.

Спосіб №2

Для цього способу необхідно взяти невелику кількість борошна, соди або іншого дрібного порошку. Річ у тому, що на кінці скотчу завжди накопичується незначна кількість клею, хоч його занадто мало, щоб відчути пальцем, проте дрібні частинки до нього чіпляються з легкістю. Тому, якщо провести по поверхні скотчу пальцем у муці або мокнути в неї рулон, то кінець можна буде легко побачити по характерній білій лінії.

Не спосіб, але найнадійніше

Щоб не страждати від пошуків кінця скотчу, можна спробувати його взагалі не втрачати. Цього досягти дуже просто, достатньо на кінці липкої стрічки прикріпити якийсь дрібний предмет, на зразок монетки, скріпки, шматочка паперу або зовсім зігнути хвостик удвічі, щоб він приклеївся сам до себе. У такому разі витрачати час на пошуки кінця стрічки не доведеться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" давав поради про те, як позбутися слідів скотчу на скляних і пластикових поверхнях.