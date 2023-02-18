Хитрий трюк, який допоможе швидко натерти м’який сир: підготовка займе всього секунду

Простішого та швидшого способу годі й шукати!

На кухні постійно доводиться вирішувати якісь проблеми: то треба вигадувати, як гарно відчистити м’ясорубку, не витрачаючи на це пів дня, то мудрувати над тим, чим прибрати чайний наліт з чашок або ж вапняні відкладення на крані. Але все найцікавіше починається, коли справа доходить до, власне, процесу приготування. Тоді доводиться викручуватися як завгодно, аби тільки страва вийшла такою, як треба.

Якщо у вашому рецепті передбачене натирання м’якого сиру і ви без поняття, як це зробити, щоб весь шматочок не залишився на терці, ми маємо для вас готове рішення. І йдеться не про заморожування сиру, адже цей процес займає трохи часу, а з продукту потім почне виходити конденсат, що може трохи зіпсувати ваш задум. Є набагато простіший трюк, який займає всього хвилину, інформує Ukr.Media.

Плавлений чи будь-який інший м’який сир з легкістю натиратиметься на терці, якщо її попередньо змастити олією. Це може бути як соняшникова чи оливкова, так і якась інша рослинна олія. Трішечки олії наноситься на ту сторону терки, з якою ви безпосередньо працюватимете.

Раніше ми розповідали, чим гарантовано прибереться з кухні запах риби та цибулі. Цей підручний засіб точно знайдеться у вашому домі й вкотре виручить у такій ситуації.