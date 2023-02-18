Що додати у сметану, щоб з неї вийшов корисний майонез: мало хто знає про цей кулінарний трюк

Кулінарна хитрість, яка не раз виручала кмітливих господинь

Маємо хорошу новину для любителів майонезу: якщо ви забули придбати нову упаковку чи просто хотіли б спробувати щось новеньке, у вас є така можливість! Якщо не горите бажанням приготувати смачний домашній майонез без яєць, то спробуйте інший рецепт — майонез зі сметани.

Виявляється, варто додати до неї лише два інгредієнти і вуаля — отримаєте чудовий соус із майонезним смаком. Цим кулінарним лайфхаком ділиться сайт pixelinform. Альтернативний соус не особливо поступатиметься "оригіналу" за своїми смаковими якостями, зате користі для організму буде в рази більше, тож обов’язково спробуйте цей рецепт!

Отже, як добавки нам потрібні будуть яєчний жовток та гірчиця. Співвідношення інгредієнтів має бути наступним: на склянку сметани – одна "серцевина" звареного круто яйця та 1 ч.л. приправи. Після ретельного перемішування у вас вийде неперевершений ароматний соус, який своїм смаком нагадуватиме звичайний майонез, але при цьому буде менш калорійним за магазинний продукт. Смачно і з користю!

Раніше ми розповідали, як приготувати сирний соус, який пасує до всього. Ця універсальна заправка готується буквально за 10 хв з трьох простих продуктів і чудово поєднується з будь-якими стравами.