Як захистити телефон від зайвих оновлень: рішення у пару кліків

В якому випадку це потрібно робити і де шукати ці "чарівні" кнопочки

Кожен пристрій, як і програми, встановлені на ньому, потребують своєчасного оновлення. Якщо ігнорувати цю потребу вашого гаджета, то в якийсь момент ви можете сильно пошкодувати: наслідки можуть виявитися дуже неприємними, а ви й знати не будете, у чому проблема.

У більшості випадків смартфон налаштований так, що всі оновлення завантажуються автоматично і втручання користувача взагалі не потрібне. Однак часом це може справжньою проблемою, передає itechua. Причина дуже проста: через обмеження, запроваджені для деяких сервісів і додатків, багато пристроїв останнім часом неоднаково добре реагують на встановлені оновлення. Саме тому, аби не вийшло, що ви завантажуєте оновлення, яке конфліктуватиме з робою інших сервісів, краще вимкнути автоматичне оновлення ресурсів, які потрапили під такі обмеження.

Як відключити автооновлення на Android:

Зайдіть до PlayMarket і відрийте свій обліковий запис.

Перейдіть до опцій облікового запису. Тут виберіть пункт "Параметри підключення".

Знайдіть вкладку "Автооновлення додатків", зайдіть туди і вимкніть цю функцію.

Як відключити автооновлення на iOS:

Зайдіть у меню "Параметри" і перейдіть у вкладку "AppStore".

Знаходьте "Автоматичні завантаження", заходьте до них і в пункті "Оновлення ПЗ" відключіть його.

Такими налаштуваннями ви убезпечите свій гаджет від оновлень, які можуть йому нашкодити. При цьому ви можете повернути все назад у будь-який момент.

Раніше ми розповідали, чому заряджати акумулятор смартфона до 100% — погана ідея. Ця звичка може вам дорого обійтися.