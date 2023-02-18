Де можна використовувати мило за межами ванної кімнати: топ-3 несподіваних способів

Можна використовувати як удома, так і на вулиці

Існує багато несподіваних способів, як вам може стати в пригоді звичайне мило за межами ванної кімнати. Наприклад, мило може допомогти позбавитися від нагару на сковороді, або впоратися з неприємним запахом у взутті. І це ще не все!

Відмінна ідея тримати мило не лише у ванній кімнаті, пише mixnews. Розповідаємо про три несподівані застосування мила, про які ви точно не здогадувалися.

Де використовувати звичайне мило

1. Тісне взуття

Намильте частини взуття, які викликають тертя, наприклад, верхню і внутрішню частини і краї.

2. Забивання цвяхів

Нанесіть мило перед тим, як забивати цвяхи та вкручувати шурупи. Те саме можна зробити і з іншими інструментами, швейними голками і т.д.

3. Садівництво

Якщо ви не знаєте, як захистити сад від комах, мишей, диких тварин та інших шкідників, розріжте шматок мила навпіл і надягніть кожну частину на металевий або дерев’яний стрижень, таким чином вибудуйте огорожу по всьому саду. Шматочки мила можна також повісити.

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