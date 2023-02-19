Іменини Всеволода у 2023 році: всі дні, коли Всеволод святкує День ангела

Колись це ім’я носило досить багато князів і військових діячів

Ім’я Всеволод красиве та потужне, але на сьогодні досить рідкісне. "Телеграф" вирішив розповісти, звідки походить це ім’я, що воно означає, і коли всі іменини Всеволода протягом року.

Значення імені Всеволод

Це типове слов’янське ім’я, яке складено зі слів "весь" та "володіти", і буквально означає "той, хто володіє всім". Поширене це ім’я лише серед слов’янських народів, зокрема в Україні, росії, Білорусі.

Історія запам’ятала багато князів та військових діячів на ім’я Всеволод, серед них такі як: князь волинський Всеволод Володимирович, великий князь київський Всеволод Ярославич, князь чернігівський та київський Всеволод Ольгович, генерал-хорунжий армії УНР Всеволод Петров, державний діяч УНР Всеволод Голубович та інші. Також варто згадати й українського дитячого письменника Всеволода Нестайка.

Прийнято вважати, що носії імені Всеволод добродушні, добрі товариші та працівники, але не люблять різких змін та зайвого ризику. Часто Всеволоди домашні, рано одружуються та люблять облаштовувати будинок.

Коли День ангела Всеволода?

Носії імені Всеволод відзначають День ангела лише п’ять разів на рік за церковним православним календарем.

24 лютого, 5 травня, 10 грудня, — князь Всеволод Новгородський, Псковський ;

; 19 вересня — ієрей Всеволод Потьомкінський;

13 листопада, — протоієрей Всеволод Смирнов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами суворо забороняється спати одразу на двох подушках.