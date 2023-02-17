Що не можна робити під час заряджання телефону: ризикуєте зламати гаджет

Багато хто забуває, що при підключенні смартфона до розетки варто припинити користуватися ним

Є кілька простих способів прискорити процес заряджання мобільного телефону, хоча б увімкнути режим польоту. Щоб смартфон швидше заряджався, не варто користуватися ним, доки він підключений до зарядного пристрою.

Як пише makeuseof, важливо дотримуватися одного важливого правила — не грати на мобільному телефоні, поки він перебуває на зарядці. Це не можна робити не тільки тому, що користування гаджетом уповільнить процес поповнення заряду. Така звичка може призвести до несправності смартфона та пошкодження саме акумулятора.

Що не можна робити під час заряджання мобільного телефону

Не варто грати в ігри та використовувати важкі (енергоємні) програми, поки ваш смартфон заряджається. Ігри та програми вимагають обчислювальної потужності, витрачають заряд акумулятора і, таким чином, нагрівають телефон. Це тепло збільшує температуру й без того гарячого процесу заряджання, що може призвести до пошкодження батареї та електроніки смартфона.

Раніше "Телеграф" розповідав, які звички при зарядці завдають шкоди мобільному телефону. Серед частих помилок доведення заряду до 100 відсотків або розрядка смартфона на повний нуль.