Именины Всеволода в 2023 году: все дни, когда Всеволод празднует День ангела

Некогда это имя носило достаточно князей и военных деятелей

Имя Всеволод красивое и мощное, но на сегодня довольно редкое. "Телеграф" решил рассказать, откуда произошло это имя, что оно значит, и когда все именины Всеволода в году.

Значение имени Всеволод

Это типичное славянское имя, которое составлено из слов "весь" и "владеть", и буквально значит "тот, кто владеет всем". Распространено это имя только среди славянских народов, в частности, в Украине, россии, Беларуси.

История запомнила много князей и военных деятелей по имени Всеволод, среди них такие как: князь волынский Всеволод Владимирович, великий князь киевский Всеволод Ярославич, князь черниговский и киевский Всеволод Ольгович, генерал-хорунжий армии УНР Всеволод Петров, государственный деятель УНР Всеволод Голубович и другие. Также стоит вспомнить и украинского детского писателя Всеволода Нестайко.

Принято считать, что носители имени Всеволод добродушные, хорошие товарищи и работники, но не любят резких перемен и лишнего риска. Часто Всеволоды домашние, рано женятся и любят обустраивать дом.

Когда День ангела Всеволода?

Носители имени Всеволод отмечают День ангела всего пять раз в году по церковному православному календарю.

24 февраля, 5 мая, 10 декабря, — князь Всеволод Новгородский, Псковский ;

; 19 сентября — иерей Всеволод Потемкинский;

13 ноября, — протоиерей Всеволод Смирнов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещается спать сразу на двух подушках.