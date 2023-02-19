Як почистити тостер від крихт і нагару, не зламавши його: все дуже просто

Названо єдину частину пристрою, яку можна мити без побоювання

Більшість власників тостерів часто просто не знають, як правильно його доглядати. Якщо ви є власником цієї диво-техніки, то вам не в новинку витрушувати з нього крихти, але тостер ще й вимагає очищення нагару зсередини.

Важливо регулярно очищати пристрій після кожного використання, але якщо ви все ж таки любите відтягувати все до останнього, то запасіться терпінням, щоб добре попрацювати. На щастя, напружуватися не потрібно, адже є дієві і прості у виконанні способи очищення тостера. Про це пише Ukr.Media.

Як почистити тостер від крихт та нагару

Для початку, потрібно позбутися крихт, а саме очистити лоток — те місце, куди осипаються шматочки хліба. Це єдина частина тостера, яку без побоювання можна мити. Після цього витріть піддон насухо. Якщо лоток не знімається, просто переверніть тостер догори дном і струсіть.

Щоб позбутися крихт і нагару остаточно, засипте тостер крупною кухонною сіллю, залишивши всього 1-2 см до верху. Добре потрясіть прилад протягом 1-2 хвилин. Потім приберіть сіль за допомогою фена. Також очистити тостер можна старою зубною щіткою та харчовою содою.

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