Навіщо тримати в холодильнику миску з оцтом: хитрість, яка вирішує поширену проблему

Корисна порада, яка освіжить ваш холодильник

Погодьтеся, немає нічого неприємнішого, ніж відчувати неприємний, нудотний запах при відкритті холодильника. Тим більше, що це може вплинути і на ваші продукти, а то й цей "аромат" може заполонити всю кухню. Є кілька рішень, які прийдуть на допомогу.

Дуже ефективний домашній метод, який врятує вас від неприємного запаху в холодильнику, це оцет, пише santeplus. Особливо якщо змішати його з лимонним соком та харчовою содою.

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику за допомогою оцту

Всі три засоби, зазначені вище, відомі своїми очищальними, дезінфекційними та дезодораційними характеристиками. Змішайте соду, лимонний сік та оцет, налийте суміш у склянку або миску і помістіть її в холодильник. Вже за кілька годин ви відчуєте перший результат.

Також цей засіб можна використовувати і для ретельного очищення полиць і ящиків холодильника. Це допоможе вам заощадити на покупках різної побутової хімії та мийних засобів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прибрати неприємний запах у мікрохвильовій печі за допомогою звичайної солі. Виявляється, сипкі інгредієнти вбирають у себе всі неприємні запахи.