Простий, але дієвий трюк робить рушники знову м’якими: з чим їх треба випрати

При пранні рушників використовуйте один натуральний інгредієнт, який є у вашому будинку

Ми купуємо шовковисті рушники, які дуже приємні навпомацки. Але згодом тканина грубіє і навіть стає жорсткою. Однак один натуральний засіб, який коштуватиме вам копійки, поверне рушникам м’якість.

Лайфхаком із прання рушників ділиться видання Express. Ключовий інгредієнт цього трюку – звичайний столовий оцет. Ви здивуєтеся, але після прання з цим продуктом ворс знову стане пухнастим, наче ви тільки принесли рушник із магазину.

Рушники втрачають свою м’якість через часті прання, а також через залишки мийних засобів і кондиціонерів для білизни. Тоді як оцет не лише видаляє залишки кондиціонера, а й чудово пом’якшує рушники. Крім того, у комбінації з харчовою содою нейтралізуються усі неприємні запахи.

Як повернути рушникам м’якість за допомогою оцту? По-перше, не перевантажуйте пральну машину, щоб кожен рушник ретельно прополоскався. По-друге, засипте в барабан трохи рідкого мийного засобу, змішавши з вісьмома столовими ложками соди. Це допоможе позбавитися бруду. Тепер додайте 250 мл оцту і встановіть температуру 60 градусів, вибирайте звичайний режим, а не швидке прання.

Зазначимо, що не варто використовувати оцет щоразу. Якщо ви стираєте рушники кожні три дні, то оцет додавайте раз на шість тижнів. Якщо є можливість – сушіть рушники на сонці.

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