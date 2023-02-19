Чому не можна зберігати шоколад у холодильнику: експерт вказала на важливий нюанс

Прості правила допоможуть зберегти смак та аромат шоколаду

Термін придатності продуктів залежить від умов, у яких ми їх зберігаємо. Здається, що такий інгредієнт, як шоколад, зіпсувати складно, але і для нього існують важливі правила. Враховуйте невеликі нюанси – і тоді шоколад довше залишатиметься смачним та ароматним.

Більшість людей неправильно зберігають шоколад, заявила менеджерка з розробки продуктів Анжела Беккет express. За її словами, є одне місце, яке розкриє аромат солодощів. Спойлер: це не холодильник.

Щоб смак шоколаду зберігався і був ідеальним, дотримуйтесь деяких правил. Більшість із нас кладуть плитку шоколаду у холодильник, що зовсім неправильно. Як пояснила Беккет, температура шоколаду дуже впливає на текстуру і передачу смаку — більше, ніж ви могли б очікувати. Ароматичні ноти какао стають яскравішими за більш високих температур, тому, якщо ви хочете оцінити глибину смаку шоколаду, слід зберігати його поза холодильником, а саме — у прохолодному темному місці.

Приблизно від 18 до 21 градусів за Цельсієм — це "золотий" температурний режим для шоколаду, додала експерт. Тобто не дуже жарко, щоб продукт танув, але й не надто холодно, щоб він втратив свій смак.

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