І бруду ніби ніколи й не було: топ-3 чудо-засоби, які легко вибілять міжплиткові шви у ванній

Всі потрібні "інгредієнти" 100% завжди є у кожному будинку

Мильна піна, пліснява та інший бруд активно засмічує шви між плиткою у ванній – з цією проблемою 100% зіштовхувалася кожна господиня. Подібні забруднення забарвлюють шви в різні кольори, причому зовсім неестетичні, і роблять зовнішній вигляд ванною непривабливим. На щастя, з цими простими методами вам не доведеться дивитися на таке видовище, а зможете швидко та ефективно очистити всі шви до блиску та ще й підручними засобами без хімії.

Хоча чищення міжплиткових швів спочатку може здатися виснажливим, ці поради показують, що складність цього завдання часто переоцінюють, зазначає портал santeplus. Далі — три "чудо-засоби", які з легкістю впораються з очищенням вашої ванни.

Як очистити міжплиткові шви у ванній

Білий оцет чудово справляється з більш стійкими плямами і насамперед є чудовою альтернативою відбілювачу, якого краще уникати. Наповніть пульверизатор рівними частинами оцту і теплої води, потім розпиліть розчин на поверхню, що обробляється. Залиште на 5 хвилин, потім потріть старою зубною щіткою. Ефект буде миттєвим, і ваші плиткові шви засяють чистотою.

Перекис водню також добре справляється з подібними плямами. Щоб використовувати його на швах плитки, просто наносьте рідину на брудні поверхні. Якщо ви виявите, що бруд жорсткіший, використовуйте пасту, приготовлену з 1 столової ложки перекису водню і 3 столових ложок харчової соди. Нанесіть пасту на шви, залиште діяти на кілька хвилин, пошкребіть зубною щіткою і промийте чистою водою.

На відміну від керамограніту або керамічної плитки плитка з натурального каменю має пористу поверхню. Це означає, що його очищення є більш делікатним і краще уникати певних засобів для чищення, які можуть його пошкодити. Таким чином, якщо ви бачите невелику зміну кольору на стиках плитки з натурального каменю, для їх очищення достатньо зубної щітки, змоченої теплою водою та мийним засобом для посуду.

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