Розвіяно міф про користь горілки в пральній машинці: чому багато хто робить велику помилку

Вважається, що напій з високим вмістом алкоголю позбавляє неприємного запаху білизну

Горілка у нашому світі годиться не лише для внутрішнього вживання. Цей засіб широко використовується під час вирішення багатьох побутових проблем. Наприклад, при митті вікна або навіть під час добрив огірків на городі.

Зараз у мережі дуже популярний лайфхак, де люди стверджують, що нібито горілка допомагає позбутися неприємного запаху білизни. Кажуть, що спирт має дезінфікуючу дію, пише Ukr.Media.

"Приблизно 1⁄3 склянки горілки слід додати до відділення для дозування з миючим засобом, як тільки машина наповниться водою, перервати цикл прання і залишити все на годину або близько того. Далі продовжуємо прати. В кінці білизна повинна добре пахнути."

Чому лайфхак із горілкою не працює

Цей спосіб не працює, стверджує експерт із промислової асоціації засобів особистої гігієни та миючих засобів (IKW) Бернд Глассл. Для забезпечення дезінфікуючого ефекту концентрація спирту має бути в діапазоні 70-90%. За інструкцією використовується лише третина склянки горілки, яка буде розведена 5 літрами води в барабані. Відповідно, концентрація спирту знизиться до 1%.

Як запобігти появі неприємного запаху свіжовипраної білизни

Періть не рідше 1 разу на місяць універсальним пральним порошком при температурному режимі 60 градусів.

Регулярно очищайте лоток пральної машини та виймайте його після циклу прання, щоб волога могла вийти.

Нагадаємо, що прання одягу – частина нашого повсякденного життя. Раніше "Телеграф" писав, чому не можна прати речі у швидкому режимі.