Жодної плісняви та вогкості: хитрощі, як висушити білизну взимку в будинку

Ці поради допоможуть уникнути появи плісняви та неприємного запаху на різних тканинах.

Сушіння одягу в холодну пору року може стати справжнім головним болем. Дуже часто встановлення сушарки всередині будинку здається найбільш практичним рішенням. Однак цей метод сушіння може викликати проблеми з вологістю в будинку та призвести до утворення плісняви. Як висушити білизну в будинку без усіх цих проблем?

Є кілька порад щодо сушіння білизни в будинку, зазначає портал santeplus. Відразу варто відзначити, що обране місце для сушіння речей не повинно бути сирим, щоб одяг та простирадла висохли в оптимальних умовах.

Як сушити одяг взимку, щоб уникнути цвілі та вогкості в будинку

Виперіть кілька тенісних м’ячів

Тенісні м’ячі можуть стати чудовим засобом для полегшення сушіння одягу. Перед запуском циклу прання помістіть у барабан пральної машини три тенісні м’ячі. Це допоможе видалити зайву вологу з тканин одягу та скоротити час сушіння.

Залишайте порожні ряди на сушарці

Встановіть сушарку у вологому приміщенні. Після того, як білизна повішена, переконайтеся, що одяг знаходиться на відстані між ними. Це дозволить повітрю легше проходити між ними. Не забувайте відкривати вікна на десять-п’ятнадцять хвилин на день, щоб оновити повітря у приміщенні та усунути надмірну вологість. Таким чином, сушіння займе менше часу, ніж зазвичай.

Виносьте білизну на вулицю якнайчастіше

Завжди краще сушити одяг на вулиці, навіть узимку. Крім того, при слабкому вітрі білизна може висохнути швидше. Проте не забудьте занести білизну на ніч. Більш вологе та холодне повітря ввечері не сприяє просуванню білизни.

Щоб сушити одяг у приміщенні, скажіть "ні" обігрівачу

Сушіння одягу біля батареї сприяє підвищенню рівня вологості в будинку та призводить до утворення конденсату та сприяє появі плісняви на стінах та меблях. Навіть якщо одяг, повішений на радіатор, сохне швидше, така практика викличе деякі незручності і навіть може виявитися небезпечною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли не варто вибирати режим швидкого прання. А також ми повідомляли про те, на якому режимі прати речі, щоб не намотало зайвих кіловатів.