Як звільнитися з одягу, якщо заїло блискавку: топ-3 лайфхаки на всі випадки

Поради, які стануть у пригоді, якщо бігунок застряг і не хоче рухатися

Мабуть, хоча б раз у житті кожен із нас опинявся у ситуації, коли на куртці, взутті, штанах або сумці заїдала блискавка. Загалом це надійний механізм, але трапляється і така неприємність. Вийти з цієї ситуації насправді доволі просто, головне — не шарпайте бігунка, щоб він не відламався.

Про топ-3 лайфхаки, які допоможуть вам звільнитися з одягу, на якому заїло блискавку, розповідає volyninfo. Усі вони досить прості і стануть у пригоді як дорослим, так і дітям.

Прибираємо перешкоду

Спершу потрібно вивернути блискавку на зворотній бік, щоб перевірити, чи не потрапило в неї щось. Це може бути край тканини, нитка чи якийсь сторонній предмет. Якщо причина поломки саме у цьому, то плавними поступальними рухами обережно посмикайте бігунок вгору і вниз, звільняючи з нього застряглий предмет.

Зменште тертя

Для цього знадобиться звичайний олівець або свічка. Графітовий стрижень, як і віск, допоможе збільшити коефіцієнт ковзання бігунка. Щоб звільнити його, гарненько обмалюйте зубчики блискавки олівцем або ж потріть свічкою, а потім обережно посмикайте бігунець туди-сюди. Допоможе також шматок звичайного мила або гігієнічна помада.

Постукайте молотком або затисніть пласкогубцями

З часом повзунок може розхитатися і перестати як слід з’єднувати зубчики блискавки. В такому разі потрібно обережно стиснути його по краях, аби він знову захоплював зубці. Це можна зробити плоскогубцями або ж молотком, але будьте максимально акуратними — так можна як полагодити блискавку, так і геть її зіпсувати, якщо перестаратися з ударами молотком.

Раніше ми розповідали, як за хвилину відновити липучку на взутті. Ми певні, що цей домашній лайфхак ще не раз стане вам у пригоді — це один із найпростіших способів реанімувати клейку застібку.