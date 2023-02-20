Простий спосіб очистити телевізор без розводів та шкоди для покриття: хитрий трюк

На покритті вашого телевізора не буде ні плям ні подряпин

На поверхні екрана добре видно скупчення пилу, тим більше якщо його не обробляти регулярно. Щоб ваш телевізор завжди був чистим, ми пропонуємо вам простий спосіб досягти цього, не залишаючи слідів, розводів і головне подряпин.

Виявляється, щоб ідеально очистити екран телевізора, вам знадобиться всього одна річ — це волога ганчірка з мікрофібри, пише santeplus. Намагайтеся обходитися без продуктів, які можуть пошкодити ваш екран, таких як абразивні засоби чи продукти, що містять розчинники або навіть спирт.

Як почистити екран телевізора без розводів та подряпин

Почніть з вимкнення екрану, так вам буде простіше побачити патьоки та інші брудні ділянки; Акуратно протріть поверхню екрана вологою серветкою з мікрофібри; Відполіруйте делікатними рухами, щоб легше видалити залишки та пил; Висушіть екран, протерши його сухою тканиною.

Поради щодо очищення телевізора: що робити не можна

Перед чищенням телевізора необхідно враховувати певні правила, щоб покриття блищало, не пошкоджуючи його:

Завжди робіть легкі рухи та уникайте кругових рухів.

Уникайте засобів для миття вікон, порошків для чищення або, як згадувалося раніше, засобів для чищення на основі розчинників і спирту.

Також уникайте продуктів, що містять бензол, розчинники для фарби чи аміак.

Також слід уникати губок з абразивною текстурою чи паперових рушників. Ці об’єкти можуть залишити подряпини на екрані. Вони також можуть пошкодити його покриття антивідблиску і залишити сліди.

Завжди відключайте екран від мережі перед його чищенням.

Будьте уважні під час протирання екрана.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи потрібно відключати телевізор із розетки, щоб продовжити термін його служби. А також ми відповідали на питання, як краще працювати з ноутбуком – від мережі чи від батареї. Багато хто нехтує одним правилом.