Чому чайний пакетик ніколи не треба лишати у чашці
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Вичавлювати його теж не рекомендується
Готувати смачний чай, як і ароматну запашну каву, треба вміти. Все починається з вибору хорошого чаю, а далі справа — за вашими знаннями. Зокрема і щодо того, коли варто діставати чайний пакетик.
Не всі знають, що довго тримати його у чашці не варто, як і вичавлювати перед тим як дістати. Чому так і що від цього змінюється, розповідає cxid.info.
Як заварювати пакетований чай: 4 головні правила
- Багато людей заварюють чай неправильно, занурюючи чайний пакетик у гарячу воду по кілька разів. Насправді від цього немає жодної користі — його просто треба опустити у воду на 3-4 хв, а після цього вийняти та викинути. За цей час чай всередині пакетика віддасть весь свій смак і запах. Цього часу цілком достатньо, аби напій вийшов міцним та ароматним.
- Занадто тривале заварювання призводить до того, що з чайного листа вивільняється забагато дубильних речовин, які роблять чай гірким на смак.
- З цієї ж причини не варто віджимати пакетик у чашку — після цього напій також гірчитиме. Зауважимо, що дубильні речовини не шкідливі для людини, але смак гарячого напою можуть сильно зіпсувати.
- Не варто заварювати пакетований чай окропом. Для чорного чаю рекомендована температура води має бути 90 градусів, для зеленого — лише 80.
Раніше ми розповідали про два геніальні лайфхаки, щоб очистити чашки від чайного нальоту. Простіших способів вирішити цю проблему годі й шукати.