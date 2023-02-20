Чому чайний пакетик ніколи не треба лишати у чашці

Вичавлювати його теж не рекомендується

Готувати смачний чай, як і ароматну запашну каву, треба вміти. Все починається з вибору хорошого чаю, а далі справа — за вашими знаннями. Зокрема і щодо того, коли варто діставати чайний пакетик.

Не всі знають, що довго тримати його у чашці не варто, як і вичавлювати перед тим як дістати. Чому так і що від цього змінюється, розповідає cxid.info.

Як заварювати пакетований чай: 4 головні правила

Багато людей заварюють чай неправильно, занурюючи чайний пакетик у гарячу воду по кілька разів. Насправді від цього немає жодної користі — його просто треба опустити у воду на 3-4 хв, а після цього вийняти та викинути. За цей час чай всередині пакетика віддасть весь свій смак і запах. Цього часу цілком достатньо, аби напій вийшов міцним та ароматним. Занадто тривале заварювання призводить до того, що з чайного листа вивільняється забагато дубильних речовин, які роблять чай гірким на смак. З цієї ж причини не варто віджимати пакетик у чашку — після цього напій також гірчитиме. Зауважимо, що дубильні речовини не шкідливі для людини, але смак гарячого напою можуть сильно зіпсувати. Не варто заварювати пакетований чай окропом. Для чорного чаю рекомендована температура води має бути 90 градусів, для зеленого — лише 80.

Раніше ми розповідали про два геніальні лайфхаки, щоб очистити чашки від чайного нальоту. Простіших способів вирішити цю проблему годі й шукати.