Як повернути форму розтягнутим джинсам: геніальний лайфхак, ще й безкоштовний

За допомогою цього трюку джинси можна "всадити" навіть на декілька розмірів

Джинси — основа гардероба будь-якої сучасної людини, будь то чоловік чи жінка, молодь або ж люди трохи старшого віку. Цей елемент одягу настільки зручний, що полюбився буквально всім. А зважаючи на таку шалену популярність, проблем із ним може виникнути чимало. Наприклад, раніше ми розповідали, як позбутися жирних плям на джинсах. Тепер же розкажемо, як повернути улюбленій парі початкову форму.

Якщо ваші джинси помітно розтягнулися і втратили товарний вигляд, не переймайтеся — є один надзвичайно простий спосіб повернути їх до нормального стану. Як зробити, щоб джинси сіли, розповідає видання "Патріоти України".

А допоможе у цьому звичайне кип’ятіння вашої пари. Щоб повернути розтягнутим джинсам форму, налийте у металеве відро або велику каструлю (об’ємом не менше 10 л) воду і додайте столову ложку порошку для прання. Обережно опустіть джинси у воду та поставте ємність на середній вогонь. Дочекайтеся, поки вода закипить, після чого зменште полум’я до мінімуму і кип’ятіть протягом 20-30 хв. Тоді обережно витягніть пару з окропу і відправте у тазик з холодною водою.

Але є в цього геніального методу і свої недоліки, на які теж слід звернути увагу. По-перше, "всадити" джинси всього на розмір може й не вдатися — ваші штани можуть зменшитися на скільки завгодно розмірів. По-друге, не виключена і зміна кольору тканини – існує ризик того, що відтінок зміниться або тканина покриється плямами. Тому, перш ніж братися за виварювання джинсів, добре подумайте про всі ризики і тільки після цього вирішуйте, чи варто ризикувати.

Раніше ми розповідали, як звільнитися з одягу, якщо заїло блискавку. Існує щонайменше три прості способи реанімувати бігунок, який застряг на одному місці і не хоче рухатися.