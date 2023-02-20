Навіщо класти лід у пралку: спробуйте і більше не уявите життя без цього

Лише кілька кубиків льоду зроблять ваше життя простіше

Усім подобається, коли їх одяг виглядає охайно, але рутина, яка пов’язана, наприклад з її прасуванням, навряд чи кому може приносити задоволення. На щастя, для цієї справи існує безліч лайфхаків, які спрощують життя.

Однією з незвичайних порад для цього поділився сайт Parentcircle.

Якщо ви ставитеся до того типу людей, які просто ненавидять м’ятий одяг, настав час радіти. Лайфхак із кубиками льоду гарантує, що на вашому одязі не залишиться складок.

Як це працює

Все, що вам потрібно зробити, це взяти три-чотири кубики льоду і кинути їх у сушарку або в стиралку в режимі "сушіння" разом із пом’ятим одягом. Дайте сушарці попрацювати близько 10 хвилин. Результат – одяг без складок. Кубики льоду розтануть усередині сушарки, створивши вологу та ефект пари, який розгладить складки на одязі.

Після того, як ви переконаєтеся в результаті, ви не захочете більше витрачати свій час на прасування.

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