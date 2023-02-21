З чим випрати рушники, щоб прибрати неприємний запах: простий лайфхак

При пранні рушників вам знадобиться один підручний продукт

Щойно куплені рушники виглядають красиво і свіжо, але згодом можуть ставати сірими, а ще набувати неприємного запаху затхлості. Однак використання дешевого засобу, який, напевно, є у вас в будинку, вирішить проблему зі смородом. Рушники після прання приємно пахнитимуть без будь-якого "шлейфу вогкості".

Причиною смороду можуть бути стійкі бактерії, які "живуть" у ваших рушниках. Тому рекомендується випробувати один простий лайфхак, пише видання Express. Вашим незамінним помічником стане звичайний столовий оцет.

Оцет — це кислота, яка вбиває плісняву та інші бактерії. Він також видаляє будь-які забруднення, що залишилися на рушниках від мила та надто великої кількості мийного засобу. Тож як позбутися неприємного запаху рушників за допомогою оцту? Просто перепріть рушник, використовуючи чашку оцту замість мийного засобу. Це має вбити бактерії та нейтралізувати будь-які запахи. При пранні рушників або іншої білизни рекомендується додавати оцет у відділення для кондиціонера.

Хоча при пранні рушників можна використовувати звичайний мийний засіб, але занадто велика кількість порошку може зробити ваші рушники жорсткими. Найкраще прати кольорові рушники при температурі 40 градусів, а білі — від 60 до 75 градусів. Цикл полоскання вибирайте найтриваліший. Крім того, обов’язково розвішуйте рушники відразу після прання. Рушники, залишені в барабані, сприяють розвитку плісняви та грибка, викликаючи запах вогкості.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно прати махрові рушники. Якщо додати до барабана пральної машини один інгредієнт, вироби стануть дуже м’якими.