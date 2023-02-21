Не потрібно купувати нову пару: як подарувати старому шкіряному взуттю друге життя
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Воно виглядатиме так само добре, як при покупці
Вміння грамотно доглядати за своїм шкіряним взуттям допомагає серйозно економити, при цьому виглядати елегантно і стильно. Вам більше не доведеться щосезону витрачатися на нову пару, якщо знати один простий лайфхак.
Щоб повернути життя старому шкіряному взутті, достатньо зробити кілька простих дій в чотири кроки. Це не займе багато часу та коштів, а сама пара виглядатиме так само добре, як при покупці. Про це пише cpykami.
Як подарувати друге життя шкіряному взуттю
- Знімаємо шнурки та устілки, перемо їх. Взуття миємо господарським милом і даємо висохнути природним шляхом.
- З оцту та соди робимо кашку, наносимо на підошву, щоб відбілити. Залишаємо до повного висихання, потім просто змахуємо щіткою.
- Використовуємо крем-фарбу для взуття, що підходить у тон.
- Після висихання фарби віскозною серветкою добре натираємо поверхню взуття. Цією дією ми видаляємо залишки крему та поліруємо взуття. Повертаємо на місце устілки та шнурки.
Зазначимо, що світле взуття особливо забруднюється у зимово-весняний період. Раніше "Телеграф" розповідав, як відчистити біле взуття від бруду.