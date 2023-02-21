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Топ-3 лайфхаки для прання, які дозволять більше не витрачатися на дорогу побутову хімію

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Корисні поради від досвідчених господинь Новина оновлена 21 лютого 2023, 17:39
Корисні поради від досвідчених господинь

За допомогою підручних засобів будь-який бюджетний порошок для прання можна зробити значно ефективнішим

Добитися бездоганного результату під час прання можна як за допомогою спеціалізованих дорогих засобів, так і скориставшись перевіреними народними методами. Наприклад, щоб повернути первозданний вигляд білим шкарпеткам, достатньо взяти один популярний засіб із вашої кухні й додати його у воду до замоченої пари.

Є кілька популярних лайфхаків, які допоможуть підвищити якість будь-якого порошку, в тому числі й бюджетного. Ці маленькі секрети допоможуть вам не витрачатися на дорогу побутову хімію, отримуючи той же результат прання, що й при використанні розрекламованих засобів, повідомляє pixelinform.

Фольга

Щоб прибрати з речей статичну електрику, можна скористатися спеціальним антистатиком. Але ця покупка виявиться абсолютно безглуздою, коли ви дізнаєтеся, що побутову хімію легко замінить звичайна фольга. Її акуратно скручують, роблячи великі кульки, і відправляють у барабан під час прання. Таких кульок вистачає приблизно на пів року. Ще один плюс такого методу: цей "засіб" не закінчиться раптово, як це може бути з магазинною хімією.

Гірчичний порошок

Звичайний гірчичний порошок може значно покращити процес прання. Найкраще засипати її прямо у барабан. Варто брати трохи більш як 50 г засобу на один цикл прання. Після цього ваші речі будуть не тільки чистими, а ще й м’якими на дотик.

Сіль

Найпопулярніша у світі спеція допоможе пом’якшити тканину, позбутися неприємного запаху та ще й захистить речі від втрати кольору. Сіль можна домішати до порошку або закинути окремо — прямо у барабан. На одне прання знадобиться не більше 2 ложок засобу.

Раніше ми розповідали, як повернути форму розтягнутим джинсам. Цей простий і дієвий лайфхак відомий старшому поколінню вже давно, але він має деякі нюанси.

Теги:
#Пральний порошок #Народні засоби #Прання #Лайфхак