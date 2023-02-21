Жодних слідів жиру по всій кухні після смаження млинців: три геніальних лайфхаки

Невеликі лайфхаки спростять процес відтирання жирних плям

Під час Масляного тижня прийнято випікати млинці. Нерідко в процесі цього "стріляє" олія, через що жирні бризки осідають на різних поверхнях. Якщо ви любите перевертати млинці в повітрі, сліди від жиру можуть залишитися навіть на стелі.

Декілька простих, але дієвих лайфхаків допоможуть прибрати жирові плями на кухні, пише видання express. Йдеться про дешеві засоби, які легко знайти під рукою.

Лайфхак з оцтом

Усунути жирні плями від млинців на стінах можна водою й оцтом. Змішайте одну частину оцту із двома частинами води. Змочіть губку розчином і ретельно потріть жирні плями, що залишилися від млинців. Потім використовуйте теплу воду і промокніть ділянку паперовим рушником, поки вона не висохне.

Лайфхак з рідиною для миття посуду

Якщо у вашій шафі немає оцту, засіб для миття посуду – ефективна альтернатива. Щоб очистити пляму, додайте невелику кількість рідини для миття посуду в одну склянку теплої води, потім візьміть суху губку і змочіть її в мильній воді. Акуратно протріть плями губкою, але не тріть занадто сильно. Наприкінці промокніть ділянку сухим паперовим рушником.

Лайфхак із харчовою содою

Якщо плями сильніші, спробуйте трюк із харчовою содою. При змішуванні з водою вона може "творити чудеса" з жирними плямами на стінах. Змішайте в мисці три частини соди і одну частину води, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на плями і дайте їй висохнути. Потім промийте чистою водою та протріть насухо чистою тканиною з мікрофібри.

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