Дідівський метод надовго зберегти молоко свіжим: топ-4 добавки, які не дадуть йому скиснути

Геніальні способи надовго зберегти продукт свіжим

Молоко має невеликий термін придатності, а зважаючи на те, що в нинішніх реаліях у будь-який момент може вимкнутися світло, а разом із ним і холодильник, строк його придатності може скоротитися ще більше. Раніше ми розповідали, як зробити, щоб молоко не википало і не підгоряло під час кип'ятіння, тепер же розкриємо кілька секретів щодо його тривалого зберігання.

Існує щонайменше 4 перевірені способи надовго зберегти цей продукт свіжим. І у всіх випадках ідеться про необхідність додати до нього певний компонент. Що ж здатне запобігти швидкому скисанню молока, розповідає apostrophe.

Як зберегти молоко від скисання:

Щоб молоко довше не скисало, перед кип'ятінням додайте невелику кількість цукру. Допоможе при кип'ятінні і дрібочка солі, головне — не переборщити. Більш того, дрібка солі, додана у молоко, збереже навіть нестерилізований продукт, тому можете додавати мізерну кількість солі у продукт відразу після відкриття пакета або пляшки. Але зберігати молоко все одно краще у холодильнику чи якомусь іншому прохолодному місці. Якщо при кип'ятінні в молоко додати трохи соди, то воно не буде згортатися і надовше залишиться свіжим. Зберегти молоко від скисання допоможуть листочки м'яти, опущені в рідину.

Раніше ми розповідали, як зберегти м’ясо свіжим, якщо не працює холодильник та морозилка. Ми зібрали для вас аж 7 способів для різних випадків.