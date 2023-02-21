Від плісняви не залишиться сліду: який натуральний інгредієнт зробить усю брудну роботу

Необхідний засіб легко знайдеться на вашій кухні

У холодну пору року в будинку може утворюватися пліснява, часто це викликано постійним скупченням зайвої вологи на вікнах. Зазвичай грибок видаляють агресивними хімічними засобами, але якщо проблема свіжа – впорається й натуральний аналог.

Один простий, але ефективний лайфхак допоможе позбутися плісняви в будинку взимку, розповідає видання express. Йдеться про звичайний оцет. Швидше за все цей продукт у вас є, так що прибирання не коштуватиме нічого.

Як позбутися цвілі за допомогою оцту

Змішайте розчин дистильованого оцту з водою в пульверизаторі та використовуйте його на ділянках, покритих чорною пліснявою. Якщо спрей використовується в шафах, вийміть весь одяг і тримайте дверцята відчиненими, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Обов’язково протріть поверхню чистою вологою тканиною.

Не забувайте надягати захисні рукавички при роботі з засобами для чищення, щоб позбутися цвілі. Не варто дихати спорами грибка.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще трюки допоможуть прибрати конденсат на вікнах та плісняву в оселі. Важливо дотримуватись кількох простих правил, і у ваших кімнатах завжди буде порядок.